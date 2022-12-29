Menteşe'de eğlence yerleri 04.00'e kadar açık

Yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık Cumartesi gününü 01 Ocak Pazara bağlayan yılbaşı gecesi Menteşe'deki tüm umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 04.00'e kadar açık olacak.

Menteşe Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları yönetmeliğinin 33. maddesinde ‘Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir' denilmektedir. Buna göre; 31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazara bağlayan gecenin yılbaşı olması nedeniyle, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü 1 Ocak 2023 Pazar gününü bağlayan gece belediyemiz sınırları içerisinde tüm umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapanış saatlerinin 04.00'e kadar uzatılmasına belediye encümeninin 20 Aralık 2022 günü yapmış olduğu oturumunda oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.