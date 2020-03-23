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Menteşe'de ekmek el değmeden satılacak

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ekmek satışlarının yapıldığı fırın, market ve büfelerde denetimler artırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ekmek satışlarının yapıldığı fırın, market ve büfelerde denetimler artırıldı. Menteşe'de ekmekler artık el değmeden poşetlerde satılacak.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile ilgili mücadele çalışmalarımız tüm birimlerimizce devam ediyor. Bu kapsamda gıda ürünleri konusunda denetimlerimizi de arttırdık. Pazarlarda başlattığımız poşetli ürün satışlarımızı, ekmek satışlarımızda da uygulamaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı için ekmekler fırınlarda, market ve büfelerde el değmeden poşetlerde satılacak. Belediye olarak Korona virüse karşı her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Gıda ürünü yapan işyerlerini periyodik olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımız resmi açıklamaları dinlesinler ve uygulamalara lütfen uysunlar. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağız” dedi.

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