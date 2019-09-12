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Menteşe'de engelli araçlarının şarjı bitmeyecek

Menteşe Belediyesi tarafından akülü sandalye kullanan engelli vatandaşlar için Kültür evi, Atapark, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ve Belediye Başkanlık binalarına taşınabilir engelli araç şarj cihazı yerleştirildi.


Proje ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde yer alması ve yaşamları boyunca hiçbir engelle karşılaşmamaları için çalıştıklarını belirtti. Başkan Gümüş, “Engelli araç sahibi vatandaşlarımız için Kültür evi, Atapark, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ve Belediye Başkanlık Binalarına taşınabilir engelli araç şarj cihazı yerleştirdik. Böylece vatandaşlarımız çayını kahvesini içip sohbet ederken gazetesini okurken engelli araçları şarj olacak. Engelli araç sahibi vatandaşlarımızın korkusu olan yolda şarj bitmesi sorunu da ortadan kalkacak. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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