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Menteşe'de engelli bireyler için ‘asker' kınası gerçekleştirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen temsili olarak bir günlük askere alınacak engelli bireyler için eğlence düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen temsili olarak bir günlük askere alınacak engelli bireyler için eğlence düzenlendi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Engelliler Derneği ve Menteşe Belediyesi destekleriyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda geceye katılan engelli bireylere askerlik kınası yakıldı. Türk bayraklı fularlarıyla askerliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayan engelli bireyler ve aileleri gecede duygusal anlar yaşadı.

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