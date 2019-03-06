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Menteşe'de ev yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi'nde bulunan Barış Apartmanının üçüncü katında meydana geldi. Buzdolabının kısa devre yapması sonucu mutfakta yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi kadının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen ev sahibi kadın itfaiye ekipleri tarafından apartmandan tahliye edildi. Ardından itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, evin diğer odalarına ve apartmandaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

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