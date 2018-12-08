Menteşe'de ev yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Havana çıkmazı 3 nolu evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Hasan Taşdelen'e ait iki katlı ahşap binada elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile Muğla büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık Ambulansı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki katlı ahşap binanın alt katında çıkan yangına acil müdahale aracı ile müdahalesinin ardından olay yerine iki itfaiye aracı daha sevk edildi.

Yangının çıktığı öğrenilen odada yaşayan 89 yaşındaki Nazife Taşdelen oğlu Hasan Taşdelen tarafından odadan çıkarılarak 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edildi. Dumandan etkilenen yaşlı kadın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tek odada başlayan yangına kısa sürede müdahale ederek üst katlara ve yan odalara sıçramasını engelledi. Yangın sonrası oda tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.