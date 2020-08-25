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Menteşe'de evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi’nde meydana gelen yangında evi tamamen yanan 64 yaşındaki Süleyman Bedir’e Kzılay destek oldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi tamamen yanan 64 yaşındaki Süleyman Bedir'e Kzılay destek oldu. Kızılay ekibi, evleri tamamen yandığı için konteyner ve naylon çadırda yaşayan Bedir ailesine battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.


Yanan evde 60 yaşındaki Eşi Cemile Bedir ile birlikte yaşadıklarını anlatan Süleyman Bedir, elektrik kontağından çıkan yangında 1 saat içinde evlerinin yandığını anlatarak, “Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Kış mevsimi gelmeden yanan evinin yerine yapacağımız ev için destek verilmesini istiyorum. 5 torunum var. Onlar da zaman zaman burada kalıyorlardı" diyerek kendilerine destek veren Kızılay ekibinin kıyafet ve kırtasiye desteği verecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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