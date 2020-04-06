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Menteşe'de gazeteler 2 gün dönüşümlü olarak çıkacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, Muğla’nın Menteşe İlçesinde dönüşümlü olarak her gün 2 gazete yayınlanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, Muğla'nın Menteşe İlçesinde dönüşümlü olarak her gün 2 gazete yayınlanacak.


Korona virüs tedbirleri sebebiyle Basın İlan Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında alınan kararların ardından kentte resmi ilan alan 6 gazetenin yetkilisi, her gün 2 gazetenin yayınlanması konusunda ortak karar aldı. Buna göre Muğla kent merkezinde yayın yapan Devrim Gazetesi ve Muğla Haber Gazetesi Pazartesi ile Perşembe, Hamle Gazetesi ve Yenigün Gazetesi Salı ile Cuma, Zeybek Gazetesi ve Muğla Gazetesi ise Çarşamba ile Cumartesi günleri çıkacak.

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