Menteşe'de Hareketlilik Haftası kutlandı

Etkinlik bisiklet turu ile sona erdi.

Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş ve engelli bireyler, Menteşe Belediyesi Dans Topluluğu ile birlikte dans ederek, karate takımının gösterisini izlediler.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla tüm Dünya'da kutlanan hareketlilik haftası nedeniyle bizde bir dizi etkinlik düzenledik. Hareketsiz kalmamak, fiziksel aktivitenin içerisinde bulunmak için vatandaşlarımız ve engelli bireylerimiz ile birlikte dans ettik, karatecilerimizin gösterisini izledik ve bisiklet turu düzenledik” dedi.