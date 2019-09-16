İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe'de iş hanında yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Naz-Se işhanınn en alt katında bulunan boş binadaki yangına müdahale etti.


Kısa sürede söndürülen yangın sonrası binada yapılan incelemede, bine içindeki klimanın yandığı ve yangının da klimadan çıktığı açıklandı. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.