Menteşe'de Jandarma'dan kenevir operasyonu

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamoluk Mahallesindeki ormanlık bir alan içinde ekili hint keneviri duyumu üzerine belirlenen adreste arama çalışması yapıldı. Ormanlık alanda yapılan arama çalışması sonucu boyları 1-1,5 metreye varan çok sayıda hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen hint kenevirleri imha edilirken, yasa dışı hint keneviri eken kişi veya kişiler oluşturulan özel ekip tarafından aranıyor.