Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi

Muğla'nın menteşe ilçesinde tüm camilerde kadına yönelik şiddete karşı vaaz verildi.

Menteşe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kadına şiddete dur demek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Toplumda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık faaliyetinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde ve ilçe genelinde stantlar kurarak, kadınların KADES uygulamasından haberdar olması, gerektiği durumlarda uygulamayı nasıl ve hangi durumlarda kullanabileceği hakkında bilgilendirmeler yaparak KADES tanıtım broşürleri dağıtıyorlar. Ayrıca kadınlara yönelik yapılan KADES tanıtım çalışmalarının yanı sıra bu farkındalığın erkek vatandaşlara da kazandırılabilmesi adına 81 il genelinde yapılan 5 milyon erkeğe farkındalık eğitiminde, erkeklerin yoğun olduğu bölgelerde 'kadına el kalkamaz' broşürleri dağıtılarak vatandaşlara bu yönde bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Menteşe İlçesinde bulunan 38 camide 'kadının ailedeki yeri ve önemi' ile 'aile içi şiddet' konuları Cuma namazı vaazında işledi. Namaz çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince 'kadına el kalkamaz' broşürleri dağıtılarak erkek vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.