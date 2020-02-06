Menteşe'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Şiddete maruz kalan ya da şiddet görme ihtimali olan kadın ve çocukların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Menteşe'de tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından KADES (Kadın Destek Programı) hakkında bilgilendirme ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte Menteşe'de bulunan Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı giriş katında stant açıldı. Polis kipleri tarafından kadınlara KADES'in anlatıldığı programda Kaymakam Caner Yıldız, "Kadına şiddetle ilgili Menteşe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde bürolarımızı oluşturduk. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde de arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. KADES denilen bir uygulama var. Bu uygulamada akıllı telefonlara indirilen KADES uygulamasıyla tek butonla bu tür olaylarda hemen temas kurulabiliyor. Ayrıca yine kadınlarımız Alo 183'ü arayarak sorunlarını hemen iletebiliyorlar. Kendileriyle ivedi olarak temas sağlanabiliyor. Biz kadına şiddette sıfır toleransla güvenlik kuvvetlerimiz üstünde duruyoruz. Allah'a şükür Muğla'da büyük sorunumuz olmamasına rağmen konuyu da takip ediyoruz" diye ifade etti.