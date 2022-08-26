İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Menteşe'de kaza: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sanayi esnaflarından Süleyman Küçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıraklık Eğitim Merkezi istikametinden gelen Nihat K. idaresinde 34 EVZ 605 plakalı araç sürücüsü ile Süleyman Küçem'in sevk ve idaresindeki 48 NY 024 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kaza sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Süleyman Küçem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.