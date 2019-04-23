Menteşe'de kaza

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 ABG 175 plakalı ticari araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Kademe bölgesinde meydana geldi. 48 ABG 175 plakalı ticari araç sürücüsü M.U, yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı ve yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 AÇM'ye haber vermesi sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan üç kişiden M.U ve S.T yaralandı.