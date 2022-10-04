Menteşe'de kedi ve köpeklere mama dağıtıldı

Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından 4 Ekim hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için vatandaşlara kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından Menteşe İlçesi'nde bulunan Kurşunlu Meydanı'nda mama dağıtım standı kuruldu. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kurulan stant da vatandaşların mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları için hazırlanan kedi ve köpek mamalarının dağıtımı yapıldı. Çocuklar ve vatandaşlar Kurşunlu Meydanı'nda bulunan kedilere mama verdi.