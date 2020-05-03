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Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi’nde Coşkun A.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi'nde Coşkun A. isimli şahıs, tapulu arazisinde bulunan konteynerin kiralanan bir vinç ile çalındığını iddia etti.


Menteşe Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Coşkun A. isimli şahıs yapı kayıt belgesi bulunan ve içinde konteyner olan tarlayı satın aldığını, 29 Nisan'da akşam 17:30 sıralarında Z.Z. isimli şahsın tarla içinde bulunan konteyneri kiraladığı vince yükleyerek çaldığını iddia etti.


Coşkun A., "Bunu çalan kişi buraya gelerek, 'üç yıl önce bu konteyner bizimdi' diyor. Bu adam elemanlarına maaş veremediği için konteyneri vermek istemiş. Vinçle konteyneri Akçaova Mahallesi'ne götürdüğünü, sakladığını duydum. Olay üzerine yetkililere haber verdim, şikayetimi bildirdim. Yetkililer bu konuda çalışma başlattılar. Konteynerimi geri istiyorum. Bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim" diye konuştu.


Şikayet üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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