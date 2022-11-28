Menteşe'de kümes hayvanları gösterisi

Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi, Menteşe Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ege bölgesindeki tüm illerden toplam 290 kümes hayvanının katıldığı etkinliğe yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle her zaman iş birliği içerisindeyiz. Ortak pek çok proje üretiyor, düzenlenen birçok etkinliğe de destek veriyoruz. Bu etkinlik bölgemizin farklı noktalarında süs tavukları ve bahçe hayvanları yetiştiriciliği yapanları bir araya getiren, tanışıp kaynaşmalarını, fikir alışverişi yapmalarını sağlayan önemli bir organizasyon oldu. Birbirinden farklı türlerde kümes hayvanlarının yer aldığı etkinliğe halkımızın da yoğun bir katılım sağladığını gördük. Bu etkinlikle Menteşe ilçemiz başta olmak üzere bölgemizde kaliteli kanatlı süs hayvanları yetiştiricileri çoğalacaktır. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Hakemleri tarafından kümes hayvanlarının göz, gaga, ayak, kanat, tüy yapısı ve ırklarının standartlarına göre yapılan değerlendirme ve puanlamanın ardından ödül töreni ile sona erdi.

1. Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi etkinliğinde, 19 onur ödülü, 25 bölge şampiyonu, 1 adet salonun en iyi tavuk ödülü, 1 adet salonun en iyi horoz ödülü, 1 adet salonun en iyi koleksiyonu ve 1 adette salon şampiyonuna ödülleri verildi.