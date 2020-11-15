Menteşe'de kümes ve odunluk yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kümes ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe Düğerek Mahallesi küme evlerde odunlukta başlayan yağın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler odunluk, kümes ve gübrelerin bulunduğu alanda etkili oldu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışması yaptı.