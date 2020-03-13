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Menteşe'de lisede yangın paniği

Muğla’da, bir lisede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Muğla'da, bir lisede çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabahın erken saatlerinde, öğrenciler okula girmeden başlayan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin sabah henüz derse girmediği sırada okulun rehberlik odasında su ısıtıcısından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını öğrenciler henüz okula girmeden fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe ve okulun rehberlik odasında maddi hasara neden olan yangın, sınıflara sıçramadan söndürüldü.

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