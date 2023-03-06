Menteşe'de motor kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen kazada, bahçedeki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi yeni Toplu Konut İdaresi konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ç.Ç isimli motorlu kurye, 48 SM 314 plakalı motosikleti ile bahçedeki ağaca çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kasığından yaralandığı öğrenilen genç motorlu kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.