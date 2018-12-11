Menteşe'de öğretmenlere temel ilk yardım eğitimi

Verilen temel ilk yardım eğitiminde öğretmenlere kesik, yaralanma, kırık ve yanık gibi durumlarda nasıl doğru şekilde ilk yardım müdahalesi yapacakları anlatıldı. El sargısı ve tampon yöntemleri ile de pratik eğitim verilen öğretmenlerin, ilk yardım ile ilgili soruları da sağlık işleri ekipleri tarafından cevaplandırıldı. Eğitimlerin ardından, belirli bir süre önce Menteşe Belediyesi tarafından yenilenen ve eksikleri tamamlanan okuldaki ecza dolapları kontrol edildi. Kontrolü yapılan ecza dolaplarının içeriğindeki tıbbı ekipman ve malzemeler yenilenirken, öğretmenler de ilk yardım malzemelerinin kullanımı ve içeriği hakkında bilgilendirildi.