Menteşe'de örnek öğrenciler ödüllendirildi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde okullarında örnek gösterilen 52 ortaokul ve lise öğrencisi, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından ödüllendirildi.

'Menteşe'nin Örnek Öğrencileri' projesi Kasım ayı ödül töreni Muğla Öğretmenevi Salonunda gerçekleştirildi. Törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Ödül töreni öncesi konuşma yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Menteşe'nin Örnek Öğrencileri projesine çok önem veriyorum. Buradaki amacımız öğrenciler arasında rekabeti arttırmak değil. Asıl arzumuz öğrencilerimize heyecan ve motivasyon katmasıdır. Geçen yıl iyi neticeler aldık. Proje öğrencilerin sınav sonuçlarına yansıdı. Her zaman söylüyoruz. Eğitim toplumlar için ekmek ve sudan sonra en çok ihtiyaç duyulan ögedir. Bu projeyi uygulayan arkadaşlarımıza şahsım ve Menteşe adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından gerçekleştirilen ödül töreninde okullarında örnek öğrenci olarak seçilen 52 ortaokul ve lise öğrenci ödüllendirildi.