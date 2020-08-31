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Menteşe'de ot yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan ve trafodan çıktığı düşünülen iki ayrı ot yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan ve trafodan çıktığı düşünülen iki ayrı ot yangını büyümeden söndürüldü.


Yangın Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki AVM karşısında ve akıllı kavşak karşısındaki otluk alanda meydana geldi. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, Aydem ve polis ekipleri sevk edildi. İki ayrı ot yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının başladığı sırada belediyeye ait su tankerinin bölgede olması yangının büyümesini önledi.

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