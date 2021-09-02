Menteşe'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Akkaya yolu üzerinde meydana geldi. Nalan A.'nın himayesindeki 06 DZP 90 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobil içinden çıkarılan Nalan A. ve Nazan Can Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.