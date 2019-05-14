Menteşe'de sıkı denetim

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 motorize ekip ile toplam 32 personelin katılımıyla genel uygulama düzenlendi. Düzenlenen genel uygulamada 55 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenirken, bu iş yerlerinde bulunan 828 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 yoklama kaçağı şahıs, bir askerlikten dolayı bakaya kalmış şahıs, 1 alkollü sürücü tespit edildi. Ayrıca çalışanlarının kimlik bildiriminde bulunmayan 2 işletmeye de idari işlem yapıldı.