Menteşede şüpheli ölüm

Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan bir pansiyonda kalan Kenan Bomurcuk isimli şahıs ölü bulundu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda Bomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Kenan Bomurcuk'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.