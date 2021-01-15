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Menteşe'de tabelalarda Türkçe isim zorunluluğu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar standartlarına uygun olarak düzenlemeleri konusunda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yeniden değişmesi üzerine, iş yeri tabelalarında Türkçe isim kullanılacak.


Zabıta Müdürlüğü'nün gelişen koşullar ve günümüz şartlarına uygun şekilde çalışmalarını yürütebilmesi için, Menteşe Belediye Meclisi'nin 5 Ocak 2021 tarihli kararı ile iş yeri tabelalarında Türkçe isim kullanılması teşvik etmek amacıyla oy birliği ile aldığı karar kabul edilerek yürürlüğe girdi.


Tabelalar Türkçe olacak


Düzenlemeye göre, Menteşe Belediyesi Meclisi tarafından, 05.01.2021 tarih ve 3 sayılı kararıyla Türkçe isim kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla belediye emir ve yasaklar yönetmeliğinin 15'inci maddesi 16'ıncı fıkrası b) alt bendinde “Tabelalarda; Türkçe alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk Dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler kullanmak, (Tabelalar Türkçe olacak.) Yabancı unvanda tabela yaptırmak, (Tescilli unvanlar hariç) yasaktır” maddesi eklendi.

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