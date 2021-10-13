Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ayağından yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.