İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ayağından yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.