İhlas Haber Ajansı

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Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarayandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarayandı.


Bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AAY 541 plakalı araç, 48 AAD 200 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi, 112 Ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.


Kazada 3 kişi yaralanırken, 48 AAD 200 plakalı araçta sıkışan 1 kişiyi itfaiye AKS ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslar ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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