Menteşe'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda; devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar ile ilgili bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, amaçlarının şehrin tarihi dokusuyla uyumlu modern ve estetik bir kent yapısı oluşturmak, bu yapının önemli bir parçası olan yollarımızı yaya ve araç ulaşımı yönünden güvenli, konforlu ve çağdaş bir hale getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Gümüş, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi C Kapı girişi olan Kötekli 263. Sokakta başlayan çalışmalarımız, Yeniköy (Cedit) Mahallesi Meydanı, Muslihittin Mahallesi, Karamuğla, Menteşe, Nergiz, Karanfil, Gül ve Lale Sokakları ile Emirbeyazıt Mahallesi, Baki Ünlü Caddesi, Çamlı ve Ethem Serim Sokak, Orhaniye Mahallesi Hastane Sokak, Karamehmet Mahallesi, Sekibaşı Caddesi, Şeyh Mahallesi, Hacı Şerif, Naipler, Hacı Memiş Ağa Sokakları, Kütüphane Caddesi ve Mustafa Muğlalı Caddelerimiz de devam edecek. Kademeli olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda; toplamda 50 Bin metrekarelik yolda beton kilit parke üst kaplama yapılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve bu sebeple tahrip olan yollarda ekiplerimiz yol kaplama yenileme çalışmalarına başlamış olup; amacımız kış dönemine kadar Menteşemizde güvenli ve çağdaş yolları tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktır” dedi.