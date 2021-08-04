Menteşe'de yangınla mücadele gece boyunca devam etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün çıkan orman yangını ile mücadele gece boyunca devam ederken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Dün öğlen saatlerinde Gazeller Mahallesi, Bozbayır mevkiinde başlayan yangın Muratlar Mahallesi'nde etkili oldu. Belihan sokak ve Kahveyanı mevkiine ilerleyen alevlere ekipler ve vatandaşlar el ele vererek önlem almaya çalıştı. Alevlerin Fadıl ve Yörükoğlu mahallesine doğru ilerlerken, ekipler ve vatandaşların yangınla mücadelesi gece boyunca devam etti. Bölgede çalışmaların sabah saatleri itibariyle devam ettiği bildirildi.