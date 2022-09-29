Menteşe'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yayalara farkındalık etkinliği düzenlenirken, yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Menteşe ilçesinde de yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak üzere öğrenciler ve il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ve il milli eğitim müdürlüğü ile ellerinde pankartlar ile öğrenciler farkındalık oluşturarak yaya geçitlerindeki şeritleri kırmızıya boyadılar.

Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ellerinde ‘' Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu ‘' yazılı pankartlar taşıdı. Vali vekili Ali Yılmaz, İl Milli eğitim Müdürü Emre Çay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu fırça ile yaya geçidinde bir şeridi kırmızıya boyayıp, trafikte devam eden araçlara öğrenciler ve memurlar ile birlikte Türk bayrağı ve broşürler dağıtarak yaya geçitlerinde yayalara yol vermenin önemini anlattı.

Yaya geçitlerinde gün boyu yayalara öncelik broşürü dağıtıldı.