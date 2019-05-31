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Menteşe'de yaz kursları başlıyor

Menteşe Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kurslarına kayıtlar başladı.

Menteşe Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kurslarına kayıtlar başladı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz kursları ile her yıl yüzlerce çocuk ve gencin kendini farklı alanlarda geliştirdiğini belirterek, “Ücretsiz olarak verdiğimiz yaz kurslarımız ile çocuklar yeteneklerine göre farklı alanlarda kendini geliştirebiliyorlar. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yaz aylarını kaliteli ve verimli geçiriyorlar.” dedi.


Menteşe Belediyesi tarafından ücretsiz verilen yaz kurslarına kayıtlar 28 Haziran 2019 Cuma günü sona eriyor. 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından çocuklara, resim - ebru - halk oyunları - yan flüt - gitar - keman - tiyatro - drama - takı tasarım - diksiyon - felsefe kulübü - satranç - akıl ve zeka oyunları (go ve mangala) - ahşap boyama - karate - çocuk yogası - masa tenisi - dans - voleybol - judo - atletizm - amigurumi oyuncak yapımı, kursları verilecek.

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