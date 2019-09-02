Menteşe'de yaz kursları sona erdi

Menteşe Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kursları, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurslar sayesinde çocukların, yaz tatillerini kaliteli geçirdiklerini belirterek, “Ücretsiz olarak verdiğimiz yaz kurslarımız ile çocuklar hem kendilerini geliştiriyor, hem de yeni yeni dostluklar ediniyorlar. Çocukların gelişimlerine çok önemli katkılar sağlayan kurslarımızdan bu yıl 800 çocuğumuz 22 dalda katıldığı kurslar sonunda, sertifikalarını alarak yaz kurslarını tamamladı. Yaz kurslarımıza katılan çocuklarımızı ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Anne babalarına da bizlere güvenip, çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerin memnuniyeti bizlerin de memnuniyetini arttırıyor” dedi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen yaz kursları etkinliği halk oyunları gösterileri ile başladı. Resim ve el işi sergilerinin açıldığı etkinlikte miniklerin karate ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Yaz kursları etkinliği pasta kesimi ile sona erdi.