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Menteşe'de yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe'ye bağlı kırsal Çırpı Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yıldırım yangını mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Muğla'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sonrası Menteşe Çırpı Mahallesinde yıldırım yangını çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çırpı'da yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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