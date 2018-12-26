Menteşe'de yol çalışmaları devam ediyor

Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak ve Hamdi Yumrutaş sokaklarında yapılan üst yapı kaplama çalışmaları devam ediyor. Toplam 7 bin metrekare alanda yapılan üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yollarımızı daha güvenli hale getirmek için devam eden çalışmalarımız kapsamında Orhaniye Mahallemizin Papatya ve Hamdi Yumrutaş sokaklarındaki üstyapı çalışmalarımızda sona geldik. Çalışmayla bu sokaklara 80 araçlık otopark alanı da kazandırıldı. Menteşemizin yollarını modern ve güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.