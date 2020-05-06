İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe'de yürüyüş yolu şerit çekilerek kapatıldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu, son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası emniyet şeritleri çekilerek kapatıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu, son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası emniyet şeritleri çekilerek kapatıldı.


Menteşe'de önceki gün Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yürüyüş yolunda yoğunluk yaşanmıştı. Gün içinde de vatandaşların yolu yoğun olarak kullandıklarının öğrenilmesinin ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın da katıldığı çalışmalarda yürüyüş yolu emniyet şeritleri ile kapatıldı, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıtıldı. Yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.