İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşeli Karateciler Denizli'den 5 altın madalya ile döndü

Menteşe Belediyespor Karate Takımı 15-16 Haziran’da Denizli’de düzenlenen Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligi 3.

Menteşe Belediyespor Karate Takımı 15-16 Haziran'da Denizli'de düzenlenen Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligi 3. Etap Müsabakalarında 5 altın toplam 11 madalya kazandı.


Toplam 14 sporcuyla katıldıkları 3. Etap Müsabakalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları böylelikle Ekim ayında yapılacak finallere katılmaya da hak kazandı.


Menteşe Belediyesi Karate takımını başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımızın genç yaşta spora yönlendirilmesi, aldıkları doğru eğitimler ve çalışma azimleri ile ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Belediyemiz bünyesindeki sporcularımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor. Finallere yükselen karate takımımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.