Menteşeli Karateciler'den 1 Altın 3 Gümüş 6 Bronz madalya

Menteşe Belediyesi Karate Takımının 12 sporcusu Lig müsabakalarının minik yıldızlar kategorisinde 1 Altın, 3 Gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Karate Takımı Sporcularını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Karate takımımız başarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çocuklarımızın doğru yönlendirme disiplin ve özveriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.