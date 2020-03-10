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Menteşeli Karateciler'den 1 Altın 3 Gümüş 6 Bronz madalya

Menteşe Belediyesi Karate Takımı toplam 14 ilden 52 kulüp ve 950 sporcunun ter döktüğü 2020 İller Arası Yenal Karahan Karate Ligi müsabakalarında yine derece elde etti.


Menteşe Belediyesi Karate Takımının 12 sporcusu Lig müsabakalarının minik yıldızlar kategorisinde 1 Altın, 3 Gümüş, 6 bronz madalya kazandı.


Karate Takımı Sporcularını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Karate takımımız başarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çocuklarımızın doğru yönlendirme disiplin ve özveriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

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