Menteşe'nin ilk kadın belediye başkan yardımcısı

Menteşe Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkan yardımcısı Leyla Ersöz görevine başladı.

Geçtiğimiz dönem Menteşe Belediyesi'nde meclis üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde bulunan Leyla Ersöz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Türk kadınının toplumda daha çok yer alması gerektiğine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Hayatın her alanında olması gereken kadınlar, siyasette de etkin rollerde bulunması gerekiyor. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kadın haklarının uygulanmasında ve toplumda edindikleri rollerle belirlenmektedir. Çağdaş, modern ve özgürlükler ülkesi olmanın en önemli şartlarından birisi kadının toplumda hak ettiği yeri almasıdır. Menteşe Belediyesi olarak her zaman bunun farkında örnek hizmetlerde ve çalışmalarda bulunduk. Leyla Hanım, yeni göreviyle belediyemize ve Menteşe'mize çok önemli hizmetlerde bulunacaktır. Belediyemize ve Menteşe'mize hayırlı olsun” dedi.

Leyla Ersöz, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini, geçtiğimiz dönem de Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Güven ve Levent Ünver ile birlikte yürütecek.