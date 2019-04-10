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Menteşe'nin ilk meclisinde komisyonlar belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Muğla’nın Menteşe Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Muğla'nın Menteşe Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında komisyonlara seçilen üyeler belirlendi.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meclisin yeni dönem toplantısında yaptığı konuşmada, “Belediye Meclisi olarak çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Amacımız, önceliğimiz her zaman Menteşemize ve vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bir şekilde hizmet üretmektir. İlk 5 yıllık dönemimizde de bu düşünceyle siyasi ayrım yapmadan çalışmıştık. Şimdi oluşan yeni meclisimizle bu yeni dönemde de farklı partilerin üyeleriyle uyum içerisinde, şeffaf ve anlayışlı bir şekilde çalışacağız.” dedi.


Toplam 19 maddenin görüşüldüğü meclis ilk toplantısında, meclis komisyonlarında görev yapacak üyeler gizli oylamayla yapılan seçimlerle belirlendi.

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