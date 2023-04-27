Menteşe'nin kırsal mahalle yolları yenileniyor

Vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri asfalt, parke, sinyalizasyon, yol çizgi ve levhalama işlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe ilçesinde Çakmak, Turgut, Yenice, Kozağaç, Göktepe, Düğerek, Gevenes, Gökpınar, Günlüce ve Çiftlik Mahallelerinde yol onarım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

495 Km yol çalışması yapıldı

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan 391 kilometrelik yol ağında 1. ve 2. Kat sathi kaplama ve parke olmak üzere toplam 495 kilometre yol çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri bunun yanı sıra güvenli yollar için oto korkuluk, yol çizgi gibi farklı çalışmalarına devam ediyor.

Menteşe'de 27 bin metre oto korkuluk yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve mahallelerinde 211 km 1.Kat sathi kaplama, 241 km 2. Kat sathi kaplama, 40 km BSK kaplama, 3,50 km parke kaplama olmak üzere toplam 495,5 km yol çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Menteşe'de vatandaşların ve ilçeye tatil için gelen turistlerin, güvenli seyahat etmelerini sağlamak adına, yol kenarlarında oto korkuluk çalışmaları gerçekleştirdi. Menteşe ilçesinde bugüne kadar 27 bin 360 metre oto korkuluk imalatı yapıldı.