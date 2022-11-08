Menteşe'nin yeşil alanlarında artış

2019 yılında 500 bin metre kare ile kişi başı düşen yeşil alan 4,34 metre kare olurken, 2022 yılında yeşil alanlarda yüzde 74 artış yaşandı. Buna göre 2022 yılında 870 bin metre kare ile kişi başı düşen yeşil alan 7.37 metre kareye yükseldi. Menteşe ilçe merkezinde 95 adet park bulunuyor.

İlçe genelinde ve özellikle şehir merkezindeki yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Mevcut parklarımızın yanında kısa zamanda yeni parklar ile şehirdeki park sayısını 96'ya yükselterek kişi başı düşen yeşil alanı 7.37 metre kareye yükselttik. Bilindiği gibi şehir merkezindeki parklar ve yeşil alanlar şehrin nefes almasını sağlıyor. Yeşil alanlar ve parklar her yaştan vatandaşa hitap eden bireyler için bir dinlenme noktası olurken, oyun grupları ile çocuklara, spor aletleriyle de spor yapan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Menteşe ilçemizdeki yeşil alan varlığındaki artışla şehircilik ve yaşam konforu açısından önemli bir gelişme sağlıyoruz. Bunun yanında doğal güzellikleri, yeşil dokusu, Kentsel ve 3. Derece Doğal Sit Alanı Karabağlar Yaylası'nda bir dizi önlem alarak bu doğal dokunun gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamasında parkların ve yeşil alanların arıtma suyu ile sulandığını ifade eden Başkan Gümüş, uygulama ile belediye bütçesi ve işgücü konusunda tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.