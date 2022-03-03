Menteşe'nin yüksek kesimlerinde kar mesaisi

Belediye ekipleri Yemişendere, Kozağaç, Gazeller, Muratlar ve Yörükoğlu mahallelerinde de sabahın ilk ışıklarına kadar yol açma ve kar küreme çalışmalarında bulundular. Çırpı ve Kıran mahallelerinde ise yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş zor bir kış geçirdiğimizi belirterek karla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Menteşe Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz sahada görevlerinin başında. Özellikle Yılanlı Bölgesinin yüksek kesimlerinde oluşan kar yoğunluğunun ardından yolları açık tutmak ve güvenli hale getirebilmek için ekiplerimiz vardiyalı olarak çalışıyorlar. Kırsal mahallelerimizde etkili olan kar yağışı ile birlikte sahadaki ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu ile karşılaşmamaları için çalışmalarını dün geceden bu yana sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması için tüm birimlerimiz ile hazırız”