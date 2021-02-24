Menteşe'ye modern atık getirme merkezleri

Yeni mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar tarafından karışık ambalaj atığı, tekstil atığı, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, oyuncak ve kitap atığı, ilaç atığı olmak üzere 7 türde atık bırakılabilecek.

Emirbeyazıt, Orhaniye ve Karamehmet Mahalleleri Menteşe Kooperatifi bölgelerine yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların tek bir çatı altında dağılmadan ve çöplerin arasında karışmadan toplanması hedefleniyor.