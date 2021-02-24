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Menteşe'ye modern atık getirme merkezleri

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından, görsel kirliliğe neden olan, farklı ebatlarda, işlevsel olmayan atık konteynerlerinin yerine; kent estetiğini bozmayan ve halkın kolay ulaşabileceği noktalara 7 farklı türde atığın bırakılabileceği, mobil atık getirme merkezleri yerleştirildi.


Yeni mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar tarafından karışık ambalaj atığı, tekstil atığı, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, oyuncak ve kitap atığı, ilaç atığı olmak üzere 7 türde atık bırakılabilecek.


Emirbeyazıt, Orhaniye ve Karamehmet Mahalleleri Menteşe Kooperatifi bölgelerine yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların tek bir çatı altında dağılmadan ve çöplerin arasında karışmadan toplanması hedefleniyor.

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