Meradaki kaçak bina ve eklentiler yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mera alanına yapılıp yapı kayıt belgesi alınan kaçak yapı ve eklentileri, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy-Gündoğan yolu üzerindeki mera alanına yapılan kaçak yapı ve eklentilerinin yıkımı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İ.D. isimli şahıs tarafından kaçak bir ev ile teras, ayrı bir tuvalet, depo, müştemilat gibi eklentiler yapıldı. Ayrıca binanın çevresine bahçe düzenlemesi de yapılıp, kamusal alana inşa edilen kaçak yapılar için yapı kayıt belgesi de alındı. Kaçak yapılar ile ilgili alınan yapı kayıt belgesi iptal edilip yasal süreç tamamlandıktan sonra bölgede yıkım çalışması başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan yıkım esnasında jandarma tarafından da geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölge sakinleri ise yaptıkları açıklamada, “Gündoğan Belediyesi döneminde bu şahsa arılarını koyabilmesi için geçici izin verilmiş. Adam da zamanla buraya bu binaları yapmış. İmar affından sonra da yapı kayıt belgesi almış. Şikayetimizin ardından Bodrum Kaymakamlığı harekete geçti ve kamusal alanın işgali sona erdirildi” diye konuştu.