Meral Akşener'den Mehmet Tosun'a tam testek

Seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sabah Turgutreis Mahallesinden başladığı ziyaretlerini ilçe merkezinde sonlandırdı.

Düzenlenen ziyaretlere İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı.

Akşener ilk olarak Turgutreis Mahallesinde bulunan Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyaret etti. Burada Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yöneticileri tarafından karşılanan Akşener, engelli öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerin farklı seramik türlerini nasıl ürettiklerini anlatmasını dikkatli şekilde dinleyen Akşener, vakıf yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencilerine teşekkür etti.

Geniş katılımlı bir konvoy ile ziyaretlerini sürdüren Meral Akşener, Bodrum Sağlık Vakfı ziyaretinin ardından Turgutreis Atatürk Meydanına hareket etti. Burada seçim otobüsünden inen Akşener, CHP Turgutreis Seçim Ofisini ziyaret ederek başarılar diledi. Vatandaşların yoğun ilgisi arasında İyi Parti Turgutreis Seçim İletişim Merkezine yürüyen Akşener, burada vatandaşların coşkusuyla karşılandı.

Erken saatlerden itibaren seçim iletişim merkezinde yoğunluk oluşmasından dolayı bölgeye küçük bir sahne ve ses sistemi kuruldu. Vatandaşların sevgi ve destek sözleri arasında sahneye çıkan Meral Akşener, gördüğü ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek isteyerek şunları söyledi. “Taşıma olmayan organik bir toplantı tertip ettiniz, Allah hepinizden razı olsun. Harika bir şey bu, çok teşekkür ediyorum. Sadece size şunu söyleyeyim, şimdi, kadınlarımız kurban olayım diye konuşuyor gittiğim her yerde. Bende diyorum ki; Kurban olmayın. Kurban olmayacaksınız, yaşayacaksınız, sizi yaşatacağız inşallah. Şimdi, bu bir belediye seçimi. Elbette bu belediye seçiminde muhtar seçilecek, belediye meclis üyesi seçilecek, büyükşehir belediye başkanı seçilecek ve Bodrum'dayız, Bodrum Belediye Başkanı seçilecek. Ben İyi Parti Genel Başkanı olarak elbette sizden oy istemeye geldim. Diğer partilerin genel başkanları da gelecek ve kendi adayları için oy isteyecekler ve siz bir karar vereceksiniz, o kararın hayırlı olmasını diliyorum. Ama bir şey oldu. Ben dün buraya havalimanından gelirken Mehmet kardeşime bir soru sordum; Nelerden bahsedeyim diye. Dedi ki; ‘Yüksek siyasetten bahsetmeyin.' Tepe deki kavgadan bahsetmeyin ve Bodrum'a uygun, Bodrum'da kardeş hukuku sürüyor, Bodrum'da sadece siyasi rekabet ve projeler üzerinden yürüyen bir rekabet var, ne güzel bir şey bu. Hizmet anlayışı, projeleri kimin iyiyse, kime güveniyorsanız oy vereceksiniz ve dilerim ki Mehmet Tosun'un bana söylediği bu Bodrum atmosferi inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur, bu hava her tarafta devam eder. Bunun için Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var ama siyaset aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız.”

Akşener; “Genel Seçim Değil, Yerel Seçim Var”

“Genel seçim değil yerel seçim var” diyen Akşener, “Ben seçilmeyeceğim, Sayın Erdoğan da seçilmeyecek, Sayın Bahçeli de seçilmeyecek, Sayın Kılıçdaroğlu da seçilmeyecek. Kimler seçilecek bu seçimde? Partilerimizden belediye başkanı adayı olmuş şahıslar seçilecek. Ama çok uzun zamandır ceketimi assan seçilirim anlayışı seçmeni velinimet olmaktan çıkardı. Ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp da siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım. Tecrübe anlamında çok şey gördüm geçirdim. Doğru Yol Partisinde yola çıktım, ondan sonra MHP'de devam ettirdim olmadı, bir mücadelenin sonunda arkadaşlarımız ve milletimiz bir parti kur dedi ve biz beraberce İyi Parti'yi kurduk” dedi.

Siyasette düşmanlaştırma ve tehdit dilini Bodrumluların çözdüğünü dile getiren Meral Akşener, “Bodrum bu olayı çözmüş asıl mesele bu. Allah bin kere razı olsun her birinizden. Bu resmi, bu fotoğrafı ben şimdi bir hafta kaldı ama gittiğim her şehre götüreceğim. Mesela Bursa gidiyor kardeşim kale sayılan Bursa gidiyor. Bu İyi Parti kurulmamış olsaydı bu iddia olur muydu? İstanbul'u alıyoruz, Ankara'yı alıyoruz” dedi.

Akşener; “Mehmet Tosun Bodrum'a İYİ Gelecek”

Akşener konuşmasının sonunda İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a oy istediğini belirterek, “Uzun uzun kimseyi kırmadan, incitmeden bir şeyler söyledim. Şimdi elbette Mehmet'e oy istiyorum ve bu kardeşimizin Bodrum'a iyi geleceğine, iyi hizmet edeceğine, tecrübesiyle insan ayırmayacağına, doğru projeler yapacağını biliyor, inanıyor ve sizin takdirinize, teveccühünüze sunuyorum” dedi.

Akşener; “Belediye Personelinin Kefaleti Benim”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutreis ziyaretinin ardından Bodrum merkeze geldi. Merkez Taksi'nin önünde otobüsten inen İYİ Parti lideri, daha sonra taksicilerle çay içip Bodrum Belediyesi'nin önüne geçti. Burada kendisini karşılayan Bodrum Belediyesi personeline kısa bir konuşma yapan Meral Akşener, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun'u işaret ederek, “Sizin her şeyiniz benim kefaletim altında ona emanettir.” dedi.

Akşener, daha sonra yoğun ilgi altında Çarşı'ya girip bazı esnafları ziyaret etti, ardından Bodrum Denizciler Derneği'ne geçti. Cadde üzerinde İYİ Parti liderini gören kimi vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemezken kimileri de alkışlarla destek verdi. Dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Meral Akşener, yine yoğun ilgi altında Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki seçim ofisine geçti. Akşener burada basın mensuplarına bir açıklama yaparken, seçim ofisi önü ise dakikalar geçtikçe kalabalıklaştı.

İYİ Parti lideri basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Seçim çalışması başladığından beri en güzel havada insanların yüzlerini güldüğü bir ilçemizde harika bir gezi programı oldu. İlgi gösteren, sevgi gösteren gülümseyen Bodrumlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendilerin ilgisine özel olarak teşekkür ediyorum. Mehmet Tosun kardeşimin Bodrum'da kendini doğru anlattığı, iyi anlattığı ve projeleri üzerinde bir çalışma yaptığını gördüm. Onun da meyvesini vereceğini, seçimde üstün bir başarı göstereceğini gördüm. Bu tavrının, bu davranışının devam etmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Bodrum'daki Ayrı Ayrı Seçime Girilmesi CHP Muğla Yöneticilerinin Tercihidir”

Millet İttifakı'nın Muğla'da 6 ilçe hariç diğer ilçelerde ayrı ayı seçime girdiğini hatırlatarak, “Bu ayrı ayrı tercih CHP'nin Muğla'daki yöneticilerinin tercihidir. Yani ilçelerde ortak adaylarla yola çıkabilirdik. Onlar arzu etmediler. 6 ilçemizde de teşkilatlarımızın gayretiyle aday çıkartmadık. Büyükşehirde Osman Gürün elbette Millet İttifakı'nın adayıdır. Dolayısıyla Sayın Osman Gürün'le ilgili İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın parçası olarak desteklediği ortak adaydır.” dedi.

Programda olmamasına rağmen seçim ofisi önünde yoğun ilgi olunca mini bir miting gerçekleştiren Akşener, sözlerine şöyle başladı: “Böyle kalabalık toplantılar yapmadan esnafı gezerek, el sıkışarak dert dinleyerek Mehmet Tosun'a oy istemek için geldim. Ama öyle bir karşıladınız ki bütün Bodrumlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde 5 gün var. Burada siyaset yapmak harikaymış. Yarın Sakarya'ya gidiyorum, ondan sonraki gün Manisa'ya gidiyorum. Son gün İstanbul'dayım ama valla burası harika. Yani görevlerimi birine devretsem buradayım. Harika. Önce ne kadar şanslı olduğunu bilin. Burada ikamet edenler için söylüyorum. Gerçekten şanslısınız. Şimdi bu şansın devam etmesi, hizmet üzerinden bir anlayışlar, insanları ayırmadan, tecrübeyle ortak akla riayet ederek bu belediye başkanlığını yağacağına dair geçmişte başarıları olan Mehmet Tosun İYİ Parti'nin adayıdır. Elbette bu bir seçim. Elbette rekabet var. Elbette bu rekabetin üzerinde adaylarımıza o isteyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, ‘Allah aşkına biz savaşa gitmiyoruz. Bu bir yerel seçim. Elbette Mehmet Tosun'a destek için buradayım. Ama ondan önce epeyce bir süredir Türkiye'de yaşanan kutuplaşmanın getirdiği bir sonuç olarak ‘Ceketimi assam seçtiririm' diye bir mantık var. Bunu Bodrum için konuşmuyorum, Türkiye'nin tümü için konuşuyorum; muhteremler seçmeni unuttu. Gözünüzüm içine bakmayı unuttu. Dertlerinizi dinlemeyi unuttu. İşsiz gençlerin geleceğinin nasıl tanımlanacağını, onlara nasıl umut vereceğini unuttu. Siftah yapmayan esnafın derdini unuttu. Sebze meyve yetiştiren çiftçilerin yaşadıkları zorlukları unuttu. Çünkü çok kolay oy verdik, çok kolay destek verdik.”

Akşener; “Seçmen Siyasetçinin Velinimetidir”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mehmet Tosun'a övgüler de yaptığı konuşmasında şunları ifade etti: “Bu seçimi ne yapacağız. Bunu bize de uygulayın. Yani parti ayırt etmeden söylüyorum. O da şu; nasıl esnafın müşteri velinimeti ise seçmen de siyasetçinin velinimeti olmalıdır. Şu oy verme işlemini midenize indirin. Biz o oyu almak için çaba harcayalım. Ondan sonra o savaş dili ortadan kalkacaktır. Siyasetçi takımı kulağını sizin dertlerinize taleplerinize açmak zorunda olacaktır. Benim bir isteğim budur. Bu genel bir taleptir. Sizin adınıza bir taleptir. Ama biz burada çok güzel bir propaganda yaptık. Ona dokunmadan, buna dokunmadan, bununla ters düşmeden. Sıkı tembih var. Dolayısıyla Mehmet Tosun'u da tanıyorsunuz. Olmuş bir çiçek böcek. Beni de yumuşattı. Ben şimdi yarın Sakarya'da ne diyeceğim. Ondan sonra Bursa'da ne diyeceğim. Ama Bodrum'dan gitmeyi canım istemiyor. Onun için kardeşimin bu tutumundan gurur duyuyorum. Mehmet ilginç bir arkadaşımız. Siyaset genellikle milletvekili olmak için yapılır. Milletvekilliğini talep etmemiş bir arkadaşımız. Başından itibaren Bodrum'a talip bir arkadaşımız. Bu bir iddia. Bu bir tutku. Bu önemli bir tutku ve iddia. Yani sadece Bodrum. Bu tutkusunu, bu iddiasını, bu talebini inanıyorum ki Bodrum'da yaşayan herkes anlayacak, görecek ve kardeşime destek verecek.”

Son olarak Bodrum'a misafirperverliği için teşekkür eden Meral Akşener, “Bu kampanyanın Bodrum ayağı bana pek bir iyi geldi. Destekleriniz için, misafirperverliğiniz için, konukseverliğiniz için, en önemlisi bir kadın genel başkana gösterdiğiniz ilgi alaka için çok teşekkür ediyorum. Bu nezaketinizi, bu saygıdeğer tutumunuzu Türkiye'nin her yerinde anlatacağım. Perşembe günü katılacağım programda da özel olarak Türkiye ile paylaşacağım. Gerçekten iyi ki varmışsınız. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Akşener daha sonra Güvercinlik Mahallesi'nde yediği akşam yemeği sonrası İstanbul'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrıldı.