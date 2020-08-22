Mermer ocağında iş kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir mermer ocağında mermer yüklü iş makinesi geri geri gelirken pikabın üzerine çıktı. Kazada araçta bulunan üç kişiden ikisi hafif yaralandı.

Edinilen biliye göre, Yatağan Kozağaç Mahallesindeki bir mermer ocağında mermer yükleyen iş makinesi geri geri gelirken arkasında park halinde duran ve içinde üç kişinin bulunduğu pikaba çarptı. Çarpma sonrası iş makinesinin üzerindeki mermer bloklar pikabın üzerine döküldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunanlardan ikisi kendi imkanları ile çıkarken, ön koltukta oturan bir vatandaş itfaiye AKS ekipleri tarafından kesici ile bulunduğu yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

İş kazasında pikap içindeki üç kişiden ikisi hafif şekilde yaralanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.