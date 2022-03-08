Mertcan Avcı'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Muğla'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanıklarından Mertcan Avcı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir tarafından yapılan suç duyurusu sonrası ‘Cinayete iştirak' suçundan tutuklanmıştı. Mertcan Avcı'nın avukatı Mert Kürüm tarafından Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğunun kaldırılmasına ilişkin itirazda bulunuldu.

İtiraz incelenmesi için Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça iştirak ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması nedeniyle sanığın kaçma şüphesinin varlığı adli kontrol tedbirlerinin yetersiz, tutuklama tedbirininse ölçülü kalacağı anlaşıldığından tutuklama kararına yapılan itirazın reddine, tutukluluk halinin devamına karar verildi.